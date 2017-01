Im Krankenhaus Bad Cannstatt ist man noch immer weit vom normalen Alltag entfernt: Die Intensivstation ist nach wie vor für weitere Aufnahmen geschlossen. Hygienefachkräfte des Instituts für Krankenhaushygiene im Klinikum Stuttgart sind täglich vor Ort, um die strengen Vorschriften zu überwachen. Ein Pflegeteam versorgt die Betroffenen und untersucht sie regelmäßig auf das Bakterium.

Ein Patient jedoch ist zwischenzeitlich verstorben. Allerdings nicht an dem resistenten Erreger, sondern offenbar an seiner Vorerkrankung. Dass die Todesursache nicht im Zusammenhang mit dem Keim stehe, sei eindeutig, heißt es in einer am Samstag veröffentlichten