Stuttgart (dpa/lsw) - Die Schüsse auf einen 47 Jahre alten türkischen Geschäftsmann in Stuttgart geben der Polizei noch etliche Rätsel auf. Die Vernehmung des Opfers, das nach der Attacke am Samstagabend vorübergehend in Lebensgefahr war, habe zu keiner heißen Spur geführt, sagte ein Sprecher am Montag. Auf ihn waren in der Nacht zum Sonntag vor einem Lokal mehrere Schüsse abgefeuert worden.

Der Täter war am Montag weiter auf der Flucht. Er war kurz nach der Tat in einem wartenden Wagen geflohen. Das Opfer war im Krankenhaus notoperiert worden. Zwei Autos, in die Kugeln eingedrungen waren, seinen sichergestellt worden, hieß es. Es würden noch