Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 50 Jahre alter Mann soll vor einer Woche eine 44-Jährige in deren Wohnung in Stuttgart lebensgefährlich verletzt haben. Die Polizei fasste den Verdächtigen in der Nacht zum Dienstag, wie sie am Mittwoch mitteilte. Die Frau hatte den Mann, eine flüchtige Bekanntschaft, zunächst freiwillig mit in ihre Wohnung genommen. Dort kam es zum Streit, woraufhin der 50-Jährige sie gewürgt und mit einem Messer auf sie eingestochen haben soll. Er ist bereits wegen anderer Gewaltdelikte vorbestraft.

