Stuttgart (dpa) - Der Schauspieler und frühere „Tatort“-Kommissar Dietz-Werner Steck ist tot. Bekannt wurde Steck in seiner Rolle als Stuttgarter Kommissar "Bienzle". Er starb bereits am 31. Dezember im Alter von 80 Jahren in Stuttgart. Das bestätigte seine Ehefrau Hanna Steck am Montag.

