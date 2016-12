Freiburg (dpa/lsw) - Für Dreharbeiten zum neuen Stuttgart-„Tatort“ weichen die Macher der Serie erstmals in das rund 200 Kilometer entfernte Freiburg aus. In einer Freiburger Messehalle wurden für die ARD-Krimireihe Teile des chronisch überlasteten Stuttgarter Innenstadtverkehrs nachgebaut, wie eine Sprecherin des Südwestrundfunks (SWR) am Freitag sagte. Am Originalstandort in der baden-württembergischen Landeshauptstadt seien Dreharbeiten nicht möglich, weil dadurch der Verkehr blockiert würde. Deshalb habe man sich entschieden, Stuttgarter Straßenzüge in Freiburg zu bauen. Gezeigt werde die Folge „Stillstand“ im nächsten Jahr im Ersten.