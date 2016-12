Stuttgart (dpa/lsw) - Die Streiks bei Lufthansa, die Probleme bei Air Berlin und Tuifly sowie die unsichere Lage in der Türkei haben den Flughafen Stuttgart in diesem Jahr gebremst. Das erwartete Plus von drei Prozent werde sich beim Passagierwachstum nicht einstellen, sagte Flughafen-Chef Georg Fundel am Donnerstag in Stuttgart. Stattdessen werde es nur ein kleines Wachstum geben. Von Juli bis September hatte der Stuttgarter Flughafen ein leichtes Plus von 1,5 Prozent bei den Passagieren verbucht. Doch das dritte Quartal lag im Vergleich zum Vorjahr schon im Minus und die Streiks bei der Lufthansa hatten erst im November eingesetzt. Für das kommende Jahr ist Fundel entsprechend vorsichtig. Angesichts der Unvorhersehbarkeit der Ereignisse plane man nahe der Nulllinie.

