Stuttgart (dpa/lsw) - Die grün-schwarze Landesregierung hat immer noch nicht alle Stellen aus den ersten beiden Anti-Terror-Paketen bei Polizei und Verfassungsschutz besetzt. Insgesamt sind noch 14 Stellen offen, wie aus einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Kabinettsvorlage hervorgeht. Zum großen Teil ist das Personal schon ausgewählt und die Besetzungen erfolgen in den nächsten Wochen. Die Minister um Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) wollen das Thema am kommenden Dienstag beraten. Zuvor hatten „Heilbronner Stimme“ und „Mannheimer Morgen“ (Freitag) darüber berichtet.

Die alte grün-rote Landesregierung hatte vor zwei Jahren in