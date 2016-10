Stuttgart (dpa/lsw) - Die Bauarbeiten auf den Autobahnen 8 und 81 haben in diesem Jahr laut „Heilbronner Stimme“ schon mehr als 11.000 Kilometer Stau zwischen Stuttgart und Leonberg verursacht - doppelt so viel wie in den ersten neun Monaten 2015. Das habe der Automobilclub ADAC errechnet, berichtet die Zeitung. Der Autobahnabschnitt gehört zu den am meisten belasteten Autobahnstrecken in Deutschland. Laut Regierungspräsidium Stuttgart seien die Baustellen zum Ausbau der Strecke der Grund für die extreme Zunahme der Staus, berichtet das Blatt weiter. Um 45 Prozent zugenommen hätten auch die Staulängen auf der A6 zwischen Kupferzell und Sinsheim.

Anzeige