Stuttgart (ae) - Sevilla hat sie, Paris und Bangkok auch. Die Rede ist von Sicherheitswänden, die Fahrgäste davon abhalten sollen, in die unmittelbare Nähe von Gleisen und einfahrenden Zügen zu gelangen. Wenn es nach der FDP-Fraktion im Verband Region Stuttgart geht, soll das System auch in Stuttgart eingeführt werden, um an Bahnsteigen Unfälle oder Selbsttötungen zu verhindern. Unterstützung hat der Vorstoß jedoch nicht gefunden.

In einem Forum im Internet verschafft sich ein verärgerter Zugführer aus Norddeutschland Luft. „Warum begebt ihr euch in akute Lebensgefahr und fühlt euch dann noch sicher bei eurem Vorhaben?“, beklagt er den Leichtsinn