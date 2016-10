Ludwigsburg (pol) - Ein Lastwagenfahrer ist am Samstag mit seinem Fahrzeug gegen eine Wand im Engelbergtunnel gefahren und wurde schwer verletzt.



Gegen 15.10 Uhr befuhr der 64-jährige Fahrer des Sattelzugs laut Polizei die A 81 von Heilbronn kommend in Richtung Leonberg. Im Engelbergtunnel war die Richtungsfahrbahn wegen einer Vollsperrung der nachfolgenden A 8 nur einspurig befahrbar. Der 64-Jährige kam dabei vom rechten über den mittleren auf den linken Fahrstreifen ab und kollidierte mit einer Absicherungswand, die an einem unbesetzten Baustellen-LKW angebracht war. Nach etwa einhundert Metern kam der Sattelzug an der Tunnelwand am Ausgang des Südportals zum Stehen. Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen von der Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Vollsperrung und Rückstau

Die Richtungsfahrbahn nach Leonberg musste bis gegen 19.15 Uhr voll gesperrt werden. Eine Ausleitung von Heilbronn kommend erfolgte an der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach. Auf der A 81 kam es aus Richtung Heilbronn zeitweise zu einem Rückstau von bis zu 15Kilometern. Zur Reinigung der Fahrbahn und Absicherung war die Autobahnmeisterei Ludwigsburg vor Ort. Der Sattelzug sowie das Absicherungsgespann mussten abgeschleppt werden. Bei dem 64-Jährigen Unfallverursacher wurde Alkoholeinwirkung festgestellt, weshalb sich dieser einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Fahrerlaubnis des 64-Jährigen wurde sichergestellt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 140.000 Euro. Es waren die Feuerwehren Ditzingen und Gerlingen mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort. Die Ausleitung wurde zusätzlich durch ein Fahrzeug des Technischen Hilfswerks unterstützt. Zudem waren ein Notarzt und zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes im Einsatz.