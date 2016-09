Stuttgart/Paris (dpa) - Der Sportwagenbauer Porsche will seine Arbeitnehmer frühzeitig durch Umschulungen auf die Umwälzungen in der Branche vorbereiten. „Bei uns werden sich Berufsfelder verändern“, sagte Porsche-Vorstandschef Oliver Blume auf dem Pariser Autosalon. Einen Abbau von Arbeitsplätzen will der Autobauer aber verhindern.

„Durch die Digitalisierung werden wir primär erst einmal keine Stellen abbauen“, sagte er. Frühe Weiterbildung und Umschulung seien dazu das Mittel der Wahl. Das greife auch beim teilweisen Umstieg von Verbrennungs- auf Elektromotoren. Für die neue Fabrik, die den reinen Sportelektrowagen Mission-E bauen soll, würden