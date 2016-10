Stuttgart (red) - Große Unterstützung für junge Menschen in der Region: Mehr als 3000 Mitarbeiter sind gestern zum Sechs-Stunden-Lauf von Porsche an den Start gegangen. Ziel war es, eine möglichst hohe Spendensumme zu erlaufen. Jede absolvierte Runde war der Porsche AG fünf Euro wert. Nach 26 437 Runden kamen insgesamt 180 000 Euro zusammen - Porsche hat den Betrag zusätzlich aufgerundet. Eingesetzt wird die Spende für den neuen Wohn- und Essbereich des stationären Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart, für zwei modernste medizinische Geräte für die Olgäle-Stiftung, für das Unicef-Spielmobil Mobifant - nahezu das gesamte Jahr 2017 kann damit finanziert werden - sowie für die Inneneinrichtung des neuen Gebäudes der Kinder- und Jugendfarm Zuffenhausen. „Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir für die Gesellschaft und insbesondere die Menschen hier in der Region tragen. Der gesamte Erlös kommt Kindern zugute, die unsere Hilfe brauchen“, sagte Vorstandsvorsitzender Oliver Blume. Auch Gesamtbetriebsratschef Uwe Hück zeigte sich vom Sportsgeist der Belegschaft beeindruckt: „Ich war mir sicher, dass unsere Porsche Belegschaft saumäßig viele Runden dreht, um Geld für soziale Zwecke zu erlaufen. Darauf bin ich unheimlich stolz.“

Der Sechs-Stunden-Lauf fand bereits zum zweiten Mal statt. In Teams laufen Mitarbeiter Runde um Runde eine Strecke - in Anlehnung an den Porsche 911 - von exakt 911 Metern auf dem Gelände des Zuffenhausener Stammwerks. Bei der Erstauflage 2015 wurden insgesamt 175 000 Euro für soziale Zwecke gespendet.