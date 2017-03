Stuttgart -West (pol) - Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend bei einer Faschingsveranstaltung an der Hohenstaufenstraße Reizgas versprüht, acht Gäste sind dabei leicht verletzt worden. Der Unbekannte sprühte gegen 21.35 Uhr offenbar Reizgas in den Strahl einer Nebelmaschine. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich laut Polizei noch rund 200 Gäste auf der Veranstaltung. Acht Besucher im Alter zwischen 17 und 25 Jahren erlitten Augen- und Atemwegsreizungen. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten die Verletzten und brachten zwei 17 und 19 Jahre alte Frauen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer 0711/89903300 zu melden.

