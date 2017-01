Stuttgart (red) - Wegen eines Wasserrohrschadens in der Schloßstraße auf Höhe der Kreuzung -/Silberburgstraße hat die Netze BW GmbH am Donnerstagabend kurzfristig eine Baustelle einrichten müssen. Deshalb ist die Fahrspur stadtauswärts zwischen der Einmündung Silcherstraße und Einmündung Johannesstraße gesperrt. Die Sperrung erfolgte in Absprache mit der Polizei. Der Verkehr wird über die Breitscheidstraße umgeleitet.

Mitarbeiter der Netze BW konnten noch in der Nacht zum Freitag den Schaden beheben. Durch den Bruch der 30 Zentimeter dicken Grauguss-Leitung waren sechs Häuser an der Schloßstraße bis zum nächsten