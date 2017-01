Stuttgart - Am Mittwoch ging die Leitung des Klinikums Stuttgart in die Offensive: Aufgrund eines hochresistenten Keims sei die Intensivstation am Krankenhaus Bad Cannstatt für weitere Aufnahmen geschlossen worden, gaben die Verantwortlichen bei einer Pressekonferenz bekannt. Bislang wurde bei fünf Patienten das Bakterium „Acinetobacter baumannii“ festgestellt. Weitere Fälle sind laut einer Sprecherin nicht hinzugekommen.

Ein Anfang Dezember aufgenommener Patient hatte den Erreger in das Krankenhaus eingeschleppt. Im Verlauf der vergangenen Wochen wurden vier weitere Personen angesteckt