Es gibt mehr Biertische auf dem Wasen, vor allem aber mehr Polizei: Die Sicherheit vor Anschlägen ist zum Start von Deutschlands zweitgrößtem Volksfest das bestimmende Thema in Stuttgart.

Stuttgart (dpa/lsw) - Countdown für das 171. Cannstatter Volksfest: Von Freitag an werden bis zum 9. Oktober bis zu vier Millionen Besucher auf Deutschlands zweitgrößtem Volksfest auf dem Stuttgarter Wasen erwartet, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Ganz oben auf der Liste der Neuerungen steht die Sicherheit: An den Zugängen werden doppelt so viele Beamte eingesetzt wie üblich. Zudem liegt die Videoüberwachung des Festplatzes erstmals in den Händen der