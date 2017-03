Stuttgart-Mitte (red) - Heute ist ein Toyota in Stuttgart-Mitte umgekippt, nachdem er gegen einen Lastwagen geprallt ist. Der 75-jährige Toyotafahrer fuhr gegen 9.30 auf der B14 Richtung Staatsgalerie, als er beim Fahrbahnwechsel einen Lastwagen übersah und mit dem Sattelzug zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota auf die betonierte Fahrbahnbegrenzung geschoben und landete auf der linken Seite. Der 75-jährige Mann stieg unverletzt über die Beifahrertüre aus dem Auto. Nach ersten Schätzungen entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro.

