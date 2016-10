Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen eines Fahrradunfalls kann Justizminister Guido Wolf (CDU) in den kommenden Tagen voraussichtlich keine öffentlichen Termine wahrnehmen. Das sagte ein Ministeriumssprecher am Montag in Stuttgart. Zuvor hatten die Zeitungen „Mannheimer Morgen“ und „Heilbronner Stimme“ (Dienstag) berichtet. Der 55-Jährige war demnach am Sonntag mit dem Mountainbike auf dem Donauradweg im Landkreis Tuttlingen gestürzt. Dabei brach er sich den Oberarm und eine Rippe. Der Unfall sei wegen einer Unebenheit im Boden passiert, sagte der Sprecher. Wolf habe das Krankenhaus nach Untersuchungen am Montag verlassen und sei nun zu Hause. Der Minister versuche aber, zumindest an internen Terminen schnell wieder teilnehmen zu können.

