Stuttgart (red) - Bierfreunde müssen jetzt ganz stark sein: Als ein 52 Jahre alter Mann heute gegen 6.20 Uhr mit seinem Lastwagen die Wolframstraße in Richtung Cannstatter Straße befuhr, brach in einer Kurve an der Seitenwand ein Metallkeil. Die Abdeckung konnte dem Gewicht der Ladung nicht mehr standhalten, so dass mehrere Paletten Bier auf die Straße rutschten. Mitarbeiter des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Stuttgart rückten mit großen Industriesaugern an und reinigten bis circa 8.30 Uhr die Straße.

Anzeige