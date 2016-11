Stuttgart (dpa/lsw) - Beim Kampf gegen Wohnungseinbrüche haben Polizei und Zoll am Mittwoch den Fernbusbahnhof am Stuttgarter Flughafen ins Visier genommen. Bei der zweitägigen Aktion würden gezielt Reisebusse mit Fahrtzielen in Osteuropa und Italien kontrolliert, wie ein Sprecher mitteilte. Rund 50 Beamte vom Polizeipräsidium Reutlingen, vom Hauptzollamt Stuttgart und von der Bundespolizei waren im Einsatz. Eine Bilanz soll erst in den nächsten Tagen gezogen werden. Bei ähnlichen Kontrollen vor einem Monat sei im Gepäck von Reisenden unter anderen Diebeswerkzeug gefunden worden.

Ziel sei es, pro Einsatztag sechs Busse zu kontrollieren - vom Fahrer