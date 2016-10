Stuttgart (dpa/lsw) - Vom Filmset von „Game of Thrones“ ist Liam Cunningham nach Stuttgart gekommen, um einen besonderen Freund zu überraschen: Hussam Al-Heraki, der mit seiner Familie aus Syrien geflohen ist. „Ich wollte ihn persönlich in Europa willkommen heißen“, sagte Cunningham bei dem Treffen am Mittwoch.

Der Schauspieler hatte den 16 Jahre alten Jungen kennengelernt, als er mit der Hilfsorganisation World Vision ein Flüchtlingscamp in Jordanien besuchte. Über WhatsApp und Skype blieben sie in Kontakt. Seit kurzem lebt Hussam in Stuttgart. „Er hatte zwar geschrieben, dass wir uns bald wiedersehen, aber als er gestern plötzlich hinter mir stand, war ich kurz sprachlos“, sagte der 16-Jährige.

