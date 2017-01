Stuttgart (red) - Das Stuttgarter Airport-Magazin Flugblatt hat beim International Corporate Media Award (ICMA) den Award of Excellence gewonnen. Ausgezeichnet wurden gleich zwei Aufnahmen des Vorfelds in der Kategorie „Industry Photography“. Der Award prämiert herausragende Arbeiten, die von insgesamt 400 Firmen, Agenturen und Design-Büros aus der ganzen Welt eingereicht wurden.

Auf dem preisgekrönten Cover der Flugblatt-Ausgabe 02/2016 hat der Fotograf Maks Richter zur Titelgeschichte des Heftes Fahrzeuge der Flughafenfeuerwehr inszeniert. Ausgezeichnet wurde im selben Heft eine doppelseitige Aufnahme in der Heftmitte. Unter der Überschrift „Arbeiten am Airport“ zeigt es die Abfertigung eines Flugzeugs bei Nacht, die der Fotograf Peter Menner eingefangen hat.

Das Flugblatt ist seit den 1960er-Jahren das offizielle Magazin des Stuttgarter Flughafens und damit eine der ältesten Flughafenzeitschriften in Deutschland. Es erscheint viermal jährlich mit einer Auflage von jeweils 60.000 Exemplaren, liegt gratis in allen Terminals aus und ist auch online verfügbar. Für Leserinnen und Leser gibt es in jeder Ausgabe interessante Reportagen zu technischen Themen, zu Reisezielen und Airlines und zu allem, was am und um den Flughafen Stuttgart neu und wichtig ist.