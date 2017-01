Stuttgart - Laut einer Studie lässt sich jeder siebte Reisende von einem Drehort bekannt aus Film und Fernsehen zu einer Reise inspirieren. Einmal in Philadelphia die Rocky-Treppe besteigen. In Kroatien auf den Spuren Winnetous wandeln oder in Neuseeland durch „Mittelerde“ streifen. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt und erfreuen sich bei Reisenden großer Beliebtheit.

Eines der beliebtesten Filmtourismus-Reiseländer ist Neuseeland. Dafür hat besonders die „Herr der Ringe“-Trilogie gesorgt. Über das ganze Land sind Drehorte, die Schauplatz für das Abenteuer um Frodo Beutlin waren, zu