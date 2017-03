Stuttgart - Im Mai vergangenen Jahres wurde das Stuttgart Airport Busterminal (SAB) am Flughafen in Betrieb genommen. Das Fazit nach den ersten acht Monaten in Betrieb fällt ernüchternd aus: Unterm Strich steht ein Minus von bis zu 40 000 Euro. In diesem Jahr könnte es sogar doppelt so hoch ausfallen. Grund dafür sind unter anderem deutlich höhere Reinigungskosten sowie geringere Gebühreneinnahmen.

5,8 Millionen Euro hat die Stadt Stuttgart in den Fernbusbahnhof auf den Fildern investiert, der als einer der modernsten und besten seiner Art bundesweit gilt. Es habe