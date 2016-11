Stuttgart (dpa) - Technische Hilfsmittel können behinderten Menschen das Leben etwas leichter machen. Vor allem bei der Kommunikation sei man schon recht weit, sagt die Geschäftsführerin des Landesverbands für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung in Baden-Württemberg, Jutta Pagel-Steidl. „Da gibt es viele Möglichkeiten, so etwas zu steuern - etwa durch den Wimpernschlag oder per Joystick, manchmal werden auch hinter Bildsymbolen Satzteile oder Worte hinterlegt.“ Dadurch könnte man Menschen wieder eine eigene Sprache zurückgeben. Gerade bei Menschen mit Behinderung, die von Geburt an gar keine Lautsprache haben, ist das ein Riesengewinn.“

