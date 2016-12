Stuttgart (lsw/eh) - Der Hingucker ist schon da: Für die weltweit erste umfassende Ausstellung über den schwäbischen Hollywood-Erfinder Carl Laemmle ist ein 86 Jahre alter Oscar nach Stuttgart gebracht worden. Eine Kurierin brachte die etwa 30 Zentimeter große vergoldete Statue in einem Spezialkoffer ins Haus der Geschichte.

Den Koffer habe Dawn Karos von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences California nicht aus den Augen gelassen, berichtet Kurator Rainer Schimpf. Das Gepäckstück sei neben ihr auf einem eigenen Sitz von Los Angeles in die baden-württembergische Landeshauptstadt geflogen. Dort wird anlässlich des 150.