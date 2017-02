Stuttgart - Um die Pünktlichkeit der S-Bahnen in Stuttgart war es in früheren Jahren bereits deutlich besser bestellt - aber auch schon schlechter. Nach Ansicht der Kunden ist für die Leistung im vergangenen Jahr dennoch nicht mehr als eine Schulnote von 3,2 drin. Ein Wert, der die Verantwortlichen wenig zufriedenstellt. Die Betreiber wollen in den kommenden Monaten weiter um jede Sekunde kämpfen und die Informationspolitik verbessern.

Rund 120 Millionen Fahrgäste nutzen Jahr für Jahr die S-Bahn in der Region Stuttgart. Sechs Mal jährlich wird ein Teil von ihnen zu deren Qualität