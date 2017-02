Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 20-Jähriger hat am Dienstag in Stuttgart einen Polizisten durch einen Faustschlag schwer verletzt. Den Ermittlern zufolge hatte eine Frau zuvor auf dem Präsidium angerufen, um einen Mann zu melden, der ihre Wohnungstür eingetreten hatte. Die Beamten fanden den betrunkenen 20-Jährigen dann auch der Wohnung vor. Als sie ihn wegen Hausfriedensbruchs vorläufig festnehmen wollten, schlug er einem 55 Jahre alten Polizisten mit der Faust ins Gesicht. Der 20-Jährige konnte nur mit Pfefferspray und einem Diensthund gebändigt werden. Ermittlungen ergaben, dass er auf der Suche nach Alkohol und Zigaretten zwei weitere Wohnungstüren in einem Nachbarhaus eingetreten hatte.

