Stuttgart (red) – Gestern löste der achtmillionste Besucher des Mercedes-Benz-Museums eine Eintrittskarte: He Dingding aus China. Nach einem spontanen Selfie mit dem Jubiläumsgast überreichte Museumsleiterin Monja Büdke ein Willkommensgeschenk. Zudem ermöglichte das Museum kurzfristig eine Führung auf Chinesisch. Der 38 Jahre alte Tourist stammt aus Chengde in der Provinz Hebei, nordöstlich von Peking. „Ich freue mich sehr, dass wir heute Herrn He Dingding und damit einen Gast aus China als achtmillionsten Gast begrüßen“, sagt Monja Büdke, Leiterin des Museums. „Dass unser Jubiläumsbesucher aus diesem Land ist, ist kein großer Zufall. Schließlich ist der größte Anteil der Besucher – neben den Deutschen – aus China.“ Jeder zehnte ausländische Gast stamme aus dem Reich der Mitte. He Dingding war bei seinem ersten Besuch sehr beeindruckt vom Museum: „Es sieht alles hier so modern aus, das gefällt mir sehr gut! Für uns Chinesen ist es sehr interessant, die Geschichte von Mercedes-Benz und die alten Fahrzeuge zu sehen, da wir selbst nicht so eine lange Autotradition haben.“ Für das internationale Publikum bieten die Guides des Mercedes-Benz-Museums in acht Sprachen Führungen an. In Deutsch und Englisch sowie nach Verfügbarkeit in Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Irländisch, Slowenisch, Italienisch, Türkisch und Polnisch. Auch Broschüren sind in mehreren Sprachen – unter anderem Chinesisch – verfügbar.

Wie berichtet war das Jahr 2016 mit insgesamt 819 793 Besuchern besonders erfolgreich. Erneut gewachsen ist im vergangenen Jahr auch die Internationalität der Besucher, von 43 Prozent ausländischen Gästen im Jahr 2015 auf nun 57 Prozent. Im August 2016 kamen sogar 71 Prozent internationale Museumsgäste.

Anzeige