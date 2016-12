Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Frau ist in Stuttgart in ihrer Wohnung von einem Mann angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Die 44-Jährige hatte den Mann in der Nacht zum Mittwoch mit in ihre Wohnung gebracht. Ein Polizeisprecher sagte am Freitag, es könne von einer flüchtigen Bekanntschaft gesprochen werden. Die Beiden stritten sich, woraufhin der Mann die 44-Jährige angriff und sie lebengefährlich verletzte. Er konnte unerkannt aus der Wohnung fliehen. Weitere Details konnten laut einem Polizeisprecher nicht bekannt geben werden, da es sich um Täterwissen handle.

