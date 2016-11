Stuttgart - Sollen Wildtier-Aufführungen im Zirkus verboten werden oder nicht? An dieser Frage scheiden sich in Stuttgart derzeit die Geister. Die Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler wollte sich selbst ein Bild machen und informierte sich gestern beim Circus Carl Busch auf dem Cannstatter Wasen über die Haltung der Tiere.

An der einstündigen Besichtigung nahmen rund 25 Interessierte teil. Manuel Frank, Stallmeister im Circus Carl Busch, zeigte ihnen, wie die Tiere gehalten werden. So sind die sieben Dromedare in einem überdachten Rundgehege untergebracht, das einen Durchmesser von