Plochingen (pol) – Eine 29 Jahre alte Angestellte eines Drogeriemarkts Am Fischbrunnen in Plochingen hat am Montag kurz vor 17 Uhr beobachtet, wie zwei Männer mehrere Parfums aus den Regalen in einer Papiertüte versteckten. Als einer der Männer das Diebesgut an der Kasse vorbeimogelte, schnappte sich die Angestellte die Tüte. Der Unbekannte flüchtete daraufhin laut Polizei in Richtung Fischbrunnen. Die Verkäuferin sprach darauf den zweiten Unbekannten an und hielt ihn fest. Er riss sich aber los und flüchtete ebenfalls in Richtung Fischbrunnen. Mehrere Passanten wurden auf die Ladendiebe aufmerksam und verfolgten sie bis zum Bahnhof. Dort verlor sich ihre Spur. Auch die Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Die zwei Ladendiebe waren 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 175 und etwa 1,80 Meter groß. Beide hatten einen dunklen Teint.

