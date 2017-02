Nürtingen (pol) - Am späten Dienstagabend hat ein 21-Jähriger gegen 22.15 Uhr auf Höhe des Bahnhofs verbotswidrig mit seinem Pkw gewendet und einen Verkehrsunfall verursacht, so die Polizei. Solange die Ampel Rot zeigte, stand der junge Mann mit seinem Fahrzeug an der Einmündung Bahnhofstraße/Europastraße in Richtung Oberboihingen. Als die Ampel grün wurde, wendete er verbotswidrig mit seinem Daihatsu. Hierbei übersah er den aus der Europastraße nach rechts abbiegenden 34-jährigen Smart-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Verkehrsunfall, wobei der Smart-Fahrer leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 6.500 Euro.

