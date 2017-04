Filderstadt-Harthausen (pol) - Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag an mindestens drei Autos jeweils den rechten, zum Gehweg zeigenden Außenspiegel abgetreten. Die Autos waren in der Johann-Strauß-Straße geparkt. Dabei hat der Vandale einen Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Anwohner hatten laut Polizei gegen 1.30 Uhr Geräusche gehört. Ob diese im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen stehen, ist noch ungeklärt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/7091-3 um Hinweise.

Anzeige