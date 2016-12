Plochingen (pol) - Ein leichtverletzter Rollerfahrer und ein Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag, auf der Otto-Konz Brücke ereignet hat.

Ein 17-Jähriger fuhr, kurz nach 17 Uhr, mit seinem Motorroller ordnungsgemäß von Plochingen in Richtung Deizisau, so die Polizei. Zur selben Zeit befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Mercedes die Straße Am Nordseekai, und wollte an der Kreuzung mit der Karlstraße nach links in diese einbiegen. Hierbei missachtete der Mercedesfahrer jedoch die Vorfahrt des von links auf der bevorrechtigten Karlstraße kommenden Rollerfahrers. Bei der Kollision zog sich der Jugendliche leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.