Ostfildern (pol) - Aus einem aufgerissenen Lkw-Tank sind am Montagvormittag in der Nellinger Robert-Bosch-Straße etwa 150 Liter Dieselkraftstoff ausgelaufen. Ein 32-Jähriger war kurz vor 10.30 Uhr mit dem Abladen seines Fahrzeugs fertig. Beim Ausfahren aus einem Firmengelände blieb er mit dem Tank seines Lastwagens am Schiebetor hängen. Dadurch entstand ein Loch an dem Behältnis und es traten etwa 150 Liter Diesel aus, bis der Fahrer nach etwa 30 Metern das Malheur bemerkte.

Zum Abbinden rückte die Feuerwehr laut Polizei mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus. Da Teile des Kraftstoffs in das Abwasser gelangten, wurden die Stadtwerke verständigt. Die Feuerwehr spülte daraufhin den Abwasserkanal nach. Das verunreinigte Wasser konnte an der Kläranlage in einem separaten Behältnis aufgefangen werden.

Verantwortliche der Stadt Ostfildern beziehungsweise Mitarbeiter der Stadtwerke kamen vor Ort. Während der Reinigungsarbeiten musste die Robert-Bosch-Straße in dem betroffenen Bereich komplett gesperrt werden. Der Lkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit.