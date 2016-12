Nürtingen (pol) - Am Mittwoch wurde die Polizei zu einem heftigen Streit in eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der Kanalstraße gerufen. Bereits am Dienstagabend war es unter zwei 21 und 51 Jahre alten Bewohnern zu einer Streitigkeit gekommen. Um die Situation zu entschärfen, übernachtete der Ältere von sich aus bei einem Bekannten, wie die Polizei berichtet. Am Mittwoch wollte der 51-Jährige den Streit mit Hilfe eines Sozialarbeiters klären. Als der 21-Jährige gegen 11.45 Uhr seinen Kontrahenten vor dem Büro des Sozialarbeiters stehen sah, verfolgte er diesen mit einem Küchenmesser in der Hand. Der Verfolgte flüchtete sich in einen Wohncontainer. Verletzt wurde niemand. Die Polizei wurde hinzugerufen und nahm den alkoholisierten Angreifer sowie den Verfolgten mit zur Dienststelle. Dort beruhigten sich beide Beteiligten. Der jüngere Bewohner sieht dennoch einer Anzeige wegen Bedrohung entgegen.

