Wernau (pol) - Eine zweistündige Sperrung des rechten Fahrstreifens führte am Donnerstagnachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem Rückstau bis zur Anschlussstelle Esslingen-Mitte im Bereich der Überleitung von der B10 auf die B 313. Ein 23 Jahre alter Lenker eines Mercedes Sprinter befuhr laut der Polizei mit Anhänger gegen 16.40 Uhr die B 10 in Richtung B 313. Auf der Überleitungsspur verlor er eine größere Menge an Dachziegeln, welche komplett ungesichert auf dem dazu noch ungeeigneten Anhänger transportiert wurden. Die Ladung verteilte sich auf dem rechten der beiden Fahrstreifen auf einer Strecke von etwa 100 Metern. Zur Beseitigung musste eine Kehrmaschine angefordert werden. Dem 23-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, da er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Gespann war. Da auch noch der Verdacht auf Überladung bestand, wurde der Abschleppdienst hinzugezogen, der den Anhänger zu einer Waage transportierte, wo sich der Verdacht bei der Wiegung bestätigte.

Anzeige