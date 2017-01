Kirchheim (pol) - Ein stark betrunkener Autofahrer hat am Montagmittag einen Verkehrsunfall verursacht, so die Polizei. Ein Test ergab einen Wert von weit über drei Promille. Der 50-Jährige fuhr mit seinem Toyota gegen 13.45 Uhr vom Faberweg in eine Grundstückseinfahrt. Dort streifte er mit seinem Wagen einen geparkten BMW, so dass ein Schaden in Höhe von knapp über 3.000 Euro entstand. Am Ende der Grundstückseinfahrt hielt der Mann mit seinem Pkw an. Anwohner bemerkten den Unfall und schauten nach dem Fahrer. Da er leblos in seinem Fahrzeug saß, verständigten sie die Rettungskräfte. Der 50-Jährige hatte jedoch keine Verletzungen davongetragen, sondern war so stark betrunken, dass er in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Der Führerschein wurde nach einer Blutentnahme einbehalten.

