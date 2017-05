Am späten Freitagabend, gegen 23.25 Uhr, ist es zwischen Nürtingen und Großbettlingen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Ein 24-jähriger Autofahrer fuhr auf der B 313 in Richtung Grossbettlingen und überholte kurz vor der Einmündung "Im Breiten Loehle" mit hoher Geschwindigkeit einen Pkw. Beim Wiedereinscheren kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und ins Schleudern. Anschließend prallte er nahezu frontal gegen einen entgegenkommenden Porsche. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort war, befreit werden. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Es besteht derzeit keine Lebensgefahr. Die Porscheinsassen, der 44-jährige Fahrer und seine 45-jährige Beifahrerin, wurden ebenfalls verletzt und zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Die B 313 musste zwischenzeitlich in beiden Richtungen gesperrt werden.