Lenningen (pol) - Am Freitag hatte eine 70-jährige Frau Glück im Unglück als sie alleine mit ihrem Rollator nahe der Hochwangener Steige unterwegs war. Das für das Gelände völlig ungeeignete Fahrzeug kippte auf einem unbefestigten Wanderweg am Albtrauf in der Nähe des Kesselfinkenloches um. Wie die Polizei mitteilte, konnte die Rentnerin das Gerät aus eigener Kraft nicht mehr aufstellen und machte sich mit Mühe zu Fuß auf den Weg zurück in Richtung Hochwang. Dabei rutschte sie etwa 50 Meter einen Abhang am Albtrauf hinunter. Glücklicherweise fand ein zufällig vorbeikommender Fußgänger den auf dem Wanderweg liegenden Rollator. Nach kurzer Suche konnte er schließlich auch die Frau am Abhang entdecken. Obwohl sie ansprechbar war, musste aufgrund des schwierigen Geländes die Bergwacht Lenningen alarmiert werden. Die Frau konnte aus ihrer Lage befreit und anschließend zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

