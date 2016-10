Esslingen (pol) - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es laut Polizeiangaben gegen 22:30 in der Fritz-Müller-Straße in Esslingen zu einem Raubüberfall auf ein Kurierfahrzeug gekommen. Die 22 und 55 Jahre alten Kurierfahrer waren gegen 22.30 Uhr mit einem weißen Fiat Ducato Lieferwagen auf der Rückfahrt von einer Kurierfahrt aus Basel, wo sie unter anderem Schmuck und Edelmetalle von bislang unbekanntem Wert geladen hatten. Während des Ausladens der Ware auf einem Firmengelände in der Fritz-Müller-Straße in Esslingen wurden sie von mindestens zwei Männern mit einer Schusswaffe und einem Teleskopschlagstock bedroht. Einer der Täter hat nachfolgend auf den 55-Jährigen eingeschlagen, wobei dieser leicht verletzt wurde und bewusstlos zu Boden ging. Der 22-Jährige Fahrer wurde gezwungen zurück in den Lieferwagen zu steigen. Danach wurde der Schmuck von den Tätern aus dem Lieferwagen geladen und anschließend flüchteten diese mit einem unbekannten Fahrzeug vom Tatort. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, an denen sich auch Streifenwagen benachbarter Polizeipräsidien und ein Polizeihubschrauber beteiligten, verliefen bislang erfolglos. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen, welche noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen hat, hat zur Klärung der Tat eine Ermittlungsgruppe eingesetzt. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Raub gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 mit der Polizei in Esslingen in Verbindung zu setzen.

