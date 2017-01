Ostfildern (pol) - Unbekannte Täter haben Reifen im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangten die Diebe laut Polizei in eine Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Nelly-Sachs-Straße. Hier entwendeten sie vier Sätze Alu-Kompletträder. Dabei handelte es sich um 17-Zoll und 18-Zoll Felgen. Im gleichen Zeitraum wurde in der Ruiter Straße aus einer Tiefgarage ein weiterer Satz Sommerreifen auf Alufelgen entwendet. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe muss davon ausgegangen werden, dass es sich bei beiden Diebstählen um die gleichen Täter gehandelt hat. Zum Abtransport der Reifen wurde vermutlich ein größeres Fahrzeug verwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0711/70913 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.

