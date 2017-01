Esslingen (pol) - Beim Fahrstreifenwechsel hat sich am Mittwochmorgen auf der B 10 ein Verkehrsunfall ereignet. Der bislang unbekannte Unfallverursacher ist nach Angaben der Polizei flüchtig. Der Unfall ereignete sich um 10.40 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Esslingen-Stadtmitte in Fahrtrichtung Stuttgart. Eine 20 Jahre alte Golffahrerin wurde vom Fahrer eines schwarzen Fahrzeugs rechts überholt. Als der Überholer plötzlich zum linken Fahrstreifen hin wechselte, wich die VW-Lenkerin aus und prallte in die Mittelleitplanke. Der unbekannte Fahrer fuhr in Richtung Stuttgart davon. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Esslingen zu melden (Tel. 071173990-0).

