Neckartailfingen (pol) - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen, gegen 7.20 Uhr, an der Einmündung der Bahnhofstraße in die Reutlinger Straße ereignet hat, wurde eine 68-jährige Fahrradfahrerin laut Aussagen der Polizei zum Glück nur leicht verletzt.

Ein 40-jähriger Ulmer war mit seinem BMW auf der Bahnhofstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Reutlinger Straße einbiegen. Hierbei übersah die aus der Reutlinger Straße heranfahrende Radlerin. Es kam zur Berührung der beiden langsam fahrenden Fahrzeuge, wodurch die Radlerin auf die Fahrbahn stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Fahrradfahrerin vorsorglich zur Untersuchung und ambulanten Behandlung in die Klinik.

Anzeige

Lediglich an dem Fahrrad entstand geringfügiger Schaden.