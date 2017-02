Filderstadt (pol) - Am Freitagabend ist nach einem räuberischen Diebstahl in einem Einkaufsmarkt der flüchtige Täter in der Nähe des S-Bahnhofes Bernhausen festgenommen worden. Der 21-jährige Flüchtling aus Syrien wurde gegen 19.10 Uhr vom Kaufhausdetektiv des Supermarktes in Bernhausen dabei beobachtet, wie er ein DSL-Splitter-Kabel im Wert von 16,99 Euro einsteckte. Ein 19-jähriger Flüchtling aus dem Irak passte hielt dabei Wache. Nach dem Verlassen des Kassenbereiches

wurden beide Männer vom Detektiv angesprochen und ins Büro gebeten. Beim Aufschließen des Büros stieß der 21-Jährige den Detektiv laut Polizei plötzlich gegen die Brust und flüchtete mit der Ware. Sein Begleiter blieb bei dem Detektiv, der durch den Stoß nicht verletzt wurde, zurück. Die alarmierte Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Dieb und konnte diesen kurze Zeit später festnehmen. Der alkoholisierte Täter räumte ein, auch eine Flasche Wodka und einen Kopfhörer entwendet zu haben. Das DSL-Kabel konnte bei ihm nicht mehr aufgefunden werden.

Anzeige