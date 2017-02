Ostfildern (pol) - Zu einem Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten ist es am Mittwochabend in der Kreuzbrunnenstraße (L 1192) gekommen, so die Polizei. Der Verkehrsunfall ereignete sich um 22.10 Uhr. Der 19 Jahre alte Fahrer eines Ford Focus reagierte zu spät, als die Verkehrsteilnehmer vor ihm verkehrsbedingt anhalten mussten. Der Ford prallte gegen einen Audi A4 eines 25-Jährigen, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf den davor befindlichen VW Golf eines 37-Jährigen geschoben wurde. Der Audi-Fahrer verletzte sich leicht und begab sich selbstständig zum Arzt. Der Schaden beträgt rund 8.000 Euro.

