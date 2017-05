Stuttgart (red) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer kam es am Dienstag in Stuttgart auf der Magstadt. Wie die Polizei berichtet, waren in dem Unfall ein Motorrad und zwei PKW beteiligt. Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Motorradfahrer musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

