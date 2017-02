Wendlingen (pol) – Reiche Beute haben Einbrecher zwischen Dienstag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 8.10 Uhr, in einem Modegeschäft in der Schillerstraße in Wendlingen gemacht. Wie die Polizei berichtete, hebelten die Unbekannten eine Tür auf und gelangten so in die Verkaufsräume. Dort rafften sie jede Menge Bekleidung wie Hosen, Jacken, Mützen und T-Shirts verschiedener Marken im Wert von mindestens 10 000 Euro zusammen. Außerdem brachen sie die Ladekasse auf und plünderten sie. An einem Tresor mühten sich die Täter nicht lange ab, sondern nahmen ihn einfach mit. Dieser wurde im Verlauf der Ermittlungen heute Morgen im Bereich einer nahegelegen Schule gefunden. Er war aufgebrochen.

Zum Abtransport des umfangreichen Diebesguts nutzen die Diebe den Firmenwagen, dessen Schlüssel sie im Geschäft gefunden hatten. Von dem silber-grauen Kombi, einem Seat Inca, mit dem Kennzeichen ES-PS 690, fehlt bislang jede Spur. Die Polizei vermutet, dass der Einbruch im Zusammenhang mit zwei weiteren versuchten Einbrüchen in der gleichen Nacht in Wendlingen steht. In der Unterboihinger Straße versuchten Unbekannte in einen Friseursalon und in ein Lebensmittelgeschäft einzubrechen, scheiterten jedoch in beiden Fällen.

Der Polizeiposten Wendlingen, 07024/92099-0, sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Insbesondere sucht die Polizei nach dem gestohlenen Seat Inca. Hinweise können auch an jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.