Altenriet (pol) - Zu einem Schlittenunfall sind die Rettungskräfte am Sonntagnachmittag gerufen worden, so die Polizei. Gegen 13 Uhr waren eine 45 Jahre alte Mutter und deren acht Jahre alte Tochter gemeinsam auf einem Holzschlitten auf dem stark vereisten Heerweg gefahren. Unterwegs brach der Schlitten aus und fuhr schwungvoll in einen Entwässerungsgraben. Bei dem Aufprall zog sich die Mutter vermutlich schwere Frakturen zu. Die Tochter blieb unverletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte zur stationären Behandlung in eine Klinik.

